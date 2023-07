Milano, 12 lug. (LaPresse) – “Il presidente Zelensky ha espresso la sua gratitudine in varie occasioni a me e al popolo britannico e anche ad altri alleati. Lo ha fatto in modo molto commovente in parlamento quando era nel Regno Unito all’inizio di quest’anno”. È quanto ha affermato il primo ministro britannico Rishi Sunak rispondendo a una domanda dei giornalisti al termine del vertice Nato a Vilnius, in Lituania. “Continua ad essere grato per il nostro sostegno e la nostra leadership, e per l’accoglienza che abbiamo rivolto a molte famiglie ucraine. Penso che tutti possano vedere che è così che si sente”, ha aggiunto Sunak, come riporta il Guardian.

