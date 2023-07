Milano, 12 lug. (LaPresse/AP) – Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha suggerito che l’Ucraina dovrebbe apparire più grata per il sostegno militare occidentale e non trattare gli alleati come “Amazon”. “Che ci piaccia o no, la gente vuole vedere gratitudine”, ha dichiarato Wallace ai giornalisti presenti al vertice Nato di Vilnius, in Lituania. “A volte chiedi ai paesi di rinunciare alle proprie scorte” di armi, ha aggiunto Wallace. Il ministro britannico ha rivelato poi di essersi recato in Ucraina l’anno scorso per ricevere una lista della spesa di armi. “Sai, non siamo Amazon”, ha detto. “l’ho detto loro l’anno scorso, quando ho guidato 11 ore per ricevere una lista”.

