Milano, 12 lug. (LaPresse) – “È stata una violenza, ne ho parlato anche con mia moglie, è come un femminicidio, non è peregrina come idea perché hanno distrutto la bellezza della Venere, la femminilità che attraversa tutti i tempi per portare la vita umana”. Così il maestro Michelangelo Pistoletto commenta, contattato da LaPresse, il rogo che stamattina ha distrutto la sua opera ‘La Venere degli Stracci’, installata lo scorso 29 giugno in piazza Municipio, a Napoli.

