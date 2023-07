Milano, 12 lug. (LaPresse) – Un uomo è stato identificato per il rogo che stamani all’alba ha distrutto l’opera ‘La Venere degli Stracci,’ del maestro Michelagelo Pistoletto, installata in piazza Municipio, a Napoli. Secondo quanto apprende LaPresse, dopo l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli inquirenti hanno identificato un uomo che sarebbe giunto a piedi in piazza.

