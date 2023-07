Milano, 12 lug. (LaPresse) – “Non che a Palermo le cose fossero più facili, ma per chi la gestiva, la procura era schematica: l’80% era per cosa nostra. Qui a Roma no perché abbiamo una serie di mafie”. Lo ha detto Francesco Lo Voi, a capo della Procura di Roma dal 2021, dopo aver diretto la procura palermitana, sentito in audizione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata