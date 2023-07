Vilnius (Lituania), 12 lug. (LaPresse) – “Non penso che vada messo insieme quello che il governo ha nel proprio programma in termini di riforma della giustizia e le scelte che i magistrati fanno su casi specifici. Quindi consiglio prudenza, ma in ogni caso sono due materie completamente diverse. Occorre distiguere e non c’è alcuna volontà da parte del governo di diciamo aprire un conflitto. Noi intendiamo mantenere gli impegni che abbiamo preso con gli italiani e non intendiamo farlo contro i magistrati. Anzi, speriamo di poterlo fare con il contributo dei magistrati”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del vertice Nato a Vilnius.

