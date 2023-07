Vilnius (Lituania), 12 lug. (LaPresse) – “Ci sono state molte polemiche, ho letto molte cose, sono abbastanza curiose. Non c’è dal mio punto di vista alcun conflitto con la magistratura. Non c’è sicuramente da parte mia. Diciamo così: chi confida nel ritorno dello scontro tra politica e magistratura che abbiamo visto in altre epoche, temo che rimarrà deluso”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del vertice Nato a Vilnius, rispondendo a una domanda sulle polemiche in seguito alla nota di Chigi sul ruolo politico della magistratura.

