Milano, 12 lug. (LaPresse) – Su Visibilia editore “è confermata la piena e costante attenzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine alle attività svolte e in corso di svolgimento da parte degli organismi ispettivi vigilati, sulla quale sarà possibile fare una piena valutazione solo agli esiti delle stesse. Nel contempo si assicura all’autorità giudiziaria ogni utile collaborazione”. Così la ministra del Lavoro Marina Calderone rispondendo al question time alla Camera a un’interrogazione sul caso Santanché. “Dall’entrata in vigore del decreto legislativo 149/2015, il ministero non ha poteri ispettivi, che sono stati totalmente trasferiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro – aggiunge – ella materia oggetto della presente interrogazione ha poi potere di verifica anche l’Inps, ai fini della valutazione della legittimità della concessione degli ammortizzatori sociali. Su entrambi gli enti il ministero mantiene unicamente poteri e funzioni di vigilanza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata