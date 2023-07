Vilnius (Lituania), 11 lug. (LaPresse) – “Oggi ho intrapreso un viaggio qui con fede nelle decisioni, con fede nei partner, con fede in una Nato forte. In una Nato che non esita, non perde tempo e non guarda indietro a nessun aggressore. E vorrei che questa fede diventasse fiducia – fiducia nelle decisioni che meritiamo – meritiamo tutti, e che ogni guerriero, ogni cittadino, ogni madre, ogni bambino si aspetta”. Lo scrive in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “E’ aspettarsi troppo? La Nato darà sicurezza all’Ucraina. L’Ucraina rafforzerà l’Alleanza. Slava Ukraini. L’ho detto a Vilnius davanti a lituani e ucraini che si sono riuniti per un concerto nell’ambito della campagna ‘Alzare la bandiera per l’Ucraina nella Nato'”, ha concluso.

