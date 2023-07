Milano, 11 lug. (LaPresse) – La scelta della Francia di inviare missili a lungo raggio “è una decisione errata, irta di conseguenze per la parte ucraina. Perché, naturalmente, questo ci costringerà a prendere contromisure”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass. “Queste decisioni non possono, non sono in grado di influenzare il corso degli eventi all’interno dell’operazione militare speciale. Possono solo rendere più difficile il destino del regime ucraino di Kiev”, ha aggiunto Peskov.

