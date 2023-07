Milano, 11 lug. (LaPresse) – “Il possibile ingresso dell’Ucraina nella Nato è molto pericoloso per la sicurezza europea”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, parlando ai giornalisti, come riporta l’agenzia Tass. “Chi prende una decisione del genere dovrebbe esserne consapevole”, ha aggiunto Peskov, facendo riferimento al vertice della Nato che si sta tenendo a Vilnius, in Lituania, e in cui è previsto venga discussa l’adesione di Kiev all’Alleanza.

