Roma, 10 lug. (LaPresse) – “Sulla base del miglioramento permanente dell’impronta industriale di Stellantis, è nostra chiara intenzione localizzare un maggior numero di modelli in stabilimenti italiani, a partire da Melfi”. Lo afferma il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares, dopo l’incontro al Mimit con il ministro Urso. L’Italia, ricorda l’azienda in una nota, “sta beneficiando delle dimensioni di Stellantis e del suo portafoglio di 14 marchi iconici”, tra cui Fiat, Maserati, Alfa Romeo e Lancia, “con l’intenzione di investire e costruire in Italia un numero ancora maggiore di modelli per marchi stranieri che contribuiranno positivamente alla bilancia commerciale italiana”. Il primo esempio è lo stabilimento di Melfi, dove oggi Tavares ha annunciato l’intenzione di produrre un quinto modello oltre ai quattro già annunciati, previo miglioramento delle prestazioni. Si tratterà di modelli premium di alto valore per marchi stranieri, più uno italiano sulla nuovissima piattaforma STLA-M, presentata la scorsa settimana.

