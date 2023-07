Roma, 10 lug. (LaPresse) – “Le differenze nel ritmo di attuazione dei piani stanno diventando più evidenti. Mentre alcuni Paesi sono sulla buona strada, altri rischiano sempre più di subire ritardi”. Lo ha detto il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, nel corso dell’audizione al Parlamento europeo, parlando dello stato di avanzamento del Recovery. “È necessario impegnarsi per affrontare il crescente arretrato di richieste di pagamento rispetto ai piani iniziali e mantenere la rotta”, ha ammonito Gentiloni. L’obiettivo è evitare “un accumulo di esigenze di finanziamento per la Commissione negli ultimi anni” del dispositivo, ha spiegato quindi, assicurando che la Commissione sta “lavorando sodo con gli Stati membri per affrontare questi problemi”.

