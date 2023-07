Washington (Usa), 10 lug. (LaPresse) – Il ‘caso’ Artem Uss “non è mai esistito”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponde ad una domanda dei giornalisti riguardo alle possibili frizioni tra Roma e Washington per la vicenda del figlio dell’ex governatore di una regione siberiana, evaso dalla sua abitazione milanese lo scorso marzo, dopo che la Corte d’Appello di Milano aveva dato il via libera alla sua estradizione negli Usa. Il caso, ha aggiunto Piantedosi, è stato “trattato dai competenti organismi italiani, secondo la legge italiana”. Chi ha preso le decisioni, se ne è assunto la “responsabilità”, ha concluso Piantedosi, parlando a margine di una Conferenza internazionale dell’Aspen Institute, in corso all’Ambasciata d’Italia a Washington.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata