Milano, 10 lug. (LaPresse) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il cognato Andrea Dini e i tre dirigenti della Regione e della maxi centrale acquisti Aria Spa coinvolti nel cosiddetto ‘caso camici’ non saranno processati. Lo ha deciso questa mattina la Corte d’appello di Milano respingendo il ricorso presentato dal sostituto procurato generale Massimo Gaballo che aveva ‘sposato’ la linea dei pm di Milano Carlo Scalas e Paolo Filippini contro il proscioglimento sancito in primo grado il 13 maggio 2022 dal Gup di Milano Chiara Valori “perché il fatto non sussiste”. Le motivazioni del provvedimento verranno depositate entro 90 giorni.

