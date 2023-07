Roma, 10 lug. (LaPresse) – L’estate del 2022 è stata la più calda di sempre e anche in termini di vittime ha registrato numeri record. In tutta Europa, nel periodo compreso tra il 30 maggio e il 4 settembre, le vittime legate alle temperature elevate sono state 61.672. A dirlo è una ricerca condotta dall’Istituto di Barcellona per la salute globale (ISGlobal), in collaborazione con l’Istituto nazionale della salute francese (Inserm), e pubblicato oggi sulla rivista scientifica Nature Medicine. “Rispetto alla popolazione – si legge nello studio -, abbiamo stimato il 56% in più di decessi correlati al calore nelle donne rispetto agli uomini, con tassi più elevati negli uomini di età compresa tra 0-64 (+41%) e 65-79 (+14%) anni e nelle donne di età superiore a 80 anni (+27%). I nostri risultati richiedono una rivalutazione e un rafforzamento delle piattaforme di sorveglianza del calore esistenti, dei piani di prevenzione e delle strategie di adattamento a lungo termine”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata