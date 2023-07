Murrieta (California, Usa), 8 lug. (LaPresse/AP) – Sei persone sono morte dopo che un aereo è precipitato in un campo vicino a un aeroporto nella città di Murrieta, in California. All’arrivo dei soccorsi, l’aereo, un business jet Cessna C550, era avvolto dalle fiamme insieme a circa 4mila metri quadri di vegetazione. Il volo era originariamente partito dall’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas. I sei a bordo sono stati dichiarati morti sul posto. La loro identità non è stata al momento resa nota.

