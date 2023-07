Bruxelles, 7 lug. (LaPresse) – “L’ipotesi di rifare in Europa il bipolarismo italiano è un’ipotesi velleitaria e irrealistica, primo perché non non ci sono i numeri per farlo, ci vogliono 356 voti per avere una maggioranza al Parlamento europeo e non li avranno. In secondo luogo perché, nonostante Tajani parli di Renew come parte di questa alleanza, noi abbiamo già spiegato che non siamo assolutamente interessati a fare un’alleanza politica con gli estremisti di Ecr e ancor meno con gli estremisti di Id, che siano Salvini o Le Pen”. Lo afferma a LaPresse Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo, parlando delle future alleanze in vista delle Europee del prossimo anno.

