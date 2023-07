L’Aia (Olanda), 7 lug. (LaPresse) – I media olandesi, citando fonti, affermano che i colloqui tra i quattro partiti che compongono la coalizione di governo del primo ministro olandese Mark Rutte non sono riusciti a mediare un accordo su una serie di misure riguardanti il tema dell’immigrazione. Questo porterebbe alla caduta del governo e a nuove elezioni generali. Il governo non ha ancora confermato a notizia. Rutte, il premier olandese più longevo, ha presieduto le riunioni notturne di mercoledì e giovedì che non sono riuscite a portare a un accordo. Nuovi colloqui erano iniziati in serata.

