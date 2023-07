Milano, 7 lug. (LaPresse) – Abdul-Jawad Hamdan Saleh, di 24 anni, è stato ucciso dall’esercito israeliano nel villaggio di Umm Safa, a nord della vicina Ramallah, in Cisgiordania. Lo riporta l’agenzia Wafa. Il giovane palestinese è stato ferito gravemente al petto ed è stato trasportato all’ospedale di Istishari, dove è morto. Secondo l’agenzia Wafa, da mezzogiorno l’esercito israeliano ha fatto irruzione a Umm Safa, in concomitanza con la preghiera del venerdì, per fermare la preparazione di una marcia di protesta degli abitanti contro la creazione di un avamposto israeliano vicino all’ingresso sud della città. I militari hanno chiuso tutti gli ingressi a Umm Safa, e si sono posizionati sui tetti degli edifici più alti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata