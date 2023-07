Non sono valsi a nulla i soccorsi e l'intervento chirurgico di decompressione cranica

Una bambina di 8 anni ha perso la vita per le conseguenze riportate in un incidente stradale avvenuto nella notte a Gragnano, in provincia di Napoli. La piccola, soccorsa, è stata trasferita in condizioni gravissime all’Ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon dal nosocomio di Castellammare di Stabia dove era stata portata in un primo momento. È stata sottoposta d’urgenza a un intervento neurochirurgico di decompressione cranica, ma purtroppo è morta a causa della gravità delle ferite riportate nell’incidente.

