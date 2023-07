Milano, 7 lug. (LaPresse) – “La tragedia dovuta al terribile incendio divampato questa notte in una casa di riposo per anziani a Milano lascia sgomenti e profondamente addolorati. Esprimo il mio sincero cordoglio ai familiari delle vittime e tutta la mia vicinanza agli anziani rimasti coinvolti e feriti. Ringrazio i soccorritori per il loro encomiabile operato e restiamo in attesa di conoscere gli esiti delle indagini”. È quanto dichiara il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in merito all’incendio nella rsa ‘La casa dei coniugi’ a Milano, nel quale hanno perso la vita 6 ospiti.

