Bruxelles, 7 lug. (LaPresse) – “Non posso parlare a nome del gruppo Renew, ma personalmente io credo che la disponibilità di Ursula von der Leyen a fare un secondo mandato sia un dato positivo, un dato positivo che possa aiutare a costruire una nuova maggioranza europeista al centro dello schieramento politico. Se in questa maggioranza centrale questa volta i Verdi vogliono essere parte strutturale piena, anche per me questo sarebbe un altro dato positivo”. Lo afferma a LaPresse Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo, parlando delle future alleanze in vista delle Europee del prossimo anno. “Nel 2019 sono mesi che hanno rifiutato alla fine di fare parte della maggioranza europea noi eravamo assolutamente aperti. Io credo che a parte alcune posizioni su alcune scelte di fondo ci sia una possibile convergenza”, ha precisato l’europarlamentare.

