Milano, 7 lug. (LaPresse) – “Mio figlio mi ha detto che la ragazza gli ha raccontato molte cose della sua vita, a dimostrazione del fatto che fosse lucida”. Lo ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando con alcuni giornalisti che lo hanno incrociato vicino al Tribunale di Milano. “Mio figlio non sta molto bene – ha aggiunto La Russa – non se l’aspettava da questa ragazza che era una sua compagna di liceo”. Dentro l’abitazione ci sarebbero stati “altri due ospiti che studiano e lavorano a Londra come lui”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata