Roma, 7 lug. (LaPresse) – “Sono lieto che ci si renda conto delle problematiche della Giustizia penale anche se sarebbe meglio che questo accadesse non solo quando queste problematiche colpiscono la politica”. Così Giandomenico Caiazza, presidente dell’Unione camere penali, in riferimento a quanto fatto trapelare dal ministero di Via Arenula sul caso Delmastro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata