Roma, 6 lug. (LaPresse) – La fornitura da parte degli Stati Uniti di munizioni a grappolo all’Ucraina è “un altro passo verso l’escalation”. Lo ha detto l’ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vasily Nebenzya, rispondendo a una domanda dei giornalisti sull’articolo del New York Times secondo cui Washington starebbe per annunciare la fornitura di munizioni a grappolo, vietate in numerosi Paesi, alle truppe ucraine per agevolarle nella controffensiva. Lo riporta Ria Novosti.

