Roma, 6 lug. (LaPresse) – E’ morto a Roma a 97 anni Arnaldo Forlani, ex presidente del Consiglio e Segretario della Democrazia Cristiana. Nato a Pesaro nel 1925 Forlani era l’ex presidente del Consiglio italiano più anziano in vita, nonché il più longevo ex capo del governo italiano di sempre. È stato uno dei massimi esponenti nazionali del partito della Democrazia Cristiana nonché uno dei più importanti politici italiani dagli anni settanta fino ai primi anni novanta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata