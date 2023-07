Roma, 6 lug. (LaPresse) – “Assolutamente no”: rispondono così fonti di governo interpellate sull’ipotesi di eventuali dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove. “Nessuno ha chiesto le dimissioni e l’ipotesi non è sul tavolo”, viene sottolineato. Interpellate al riguardo, le stesse fonti escludono anche che il caso arrivi oggi in Consiglio dei ministri. “Il pm – è il ragionamento – aveva già chiesto l’archiviazione, e questa è una presa di posizione forte, non capita tutti i giorni che un gip faccia il rinvio a giudizio coatto. Se il pm si era espresso per l’archiviazione siamo sicuri che convincerà anche il giudice nell’udienza preliminare”.

