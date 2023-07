Milano, 5 lug. (LaPresse) – “C’è una grave minaccia di sabotaggio da parte di Kiev, le cui conseguenze potrebbero essere catastrofiche”. È quanto ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando la situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia. Peskov ha aggiunto “si stanno adottando tutte le misure per contrastare il sabotaggio pianificato da Kiev alla centrale nucleare”. “Kiev ha già dimostrato che non si tira indietro di fronte a nulla”, ha sottolineato il portavoce del Cremlino, “ad esempio facendo saltare in aria la centrale di Kakhovka”.

