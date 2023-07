Milano, 5 lug. (LaPresse) – In vista delle elezioni europee, ci sarà un fronte unito delle sinistre? “Noi ci presenteremo sicuramente uniti a tutte le altre forze socialiste e democratiche d’Europa. Ho incontrato a Bruxelles la settimana scorsa il presidente tedesco Olaf Scholz, il presidente portoghese Antonio Costa. Abbiamo un fronte di alleanze europee fatte di amici per l’Italia. Purtroppo Giorgia Meloni non può dire lo stesso nel momento in cui fallisce il suo tentativo di mediazione con quelli che pensava essere i suoi alleati e che, invece, voltano le spalle all’Italia sull’accoglienza”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ad ‘Agorà estate’ su Rai3.

