Varsavia, 5 lug. (LaPresse) – “Riguardo al tema dell’allargamento dell’Unione europea, con i Balcani occidentali, l’Ucraina, la Moldova, ci siamo sempre trovati d’accordo” con la Polonia, “a me non piace chiamarlo allargamento, ma riunificazione, perché non considero l’Ue un club in cui siamo noi a decidere chi ne fa parte e chi no. L’Europa è una civiltà ed è la storia a decidere chi ne fa parte”. Così la premier Giorgia Meloni al termine dell’incontro a Varsavia con il presidente del Consiglio della Repubblica di Polonia, Mateusz Morawiecki. “Siamo assolutamente impegnati sul tema dell’integrazione europea e credo che questo non porti con sé tanto un dibattito sulle regole di funzionamento, ma sulle priorità. Più saremo e più le priorità delle quali ci occupiamo devono essere priorità circoscritte, che sono della dimensione della sussidiarietà. Anche su questo siamo d’accordo con la Polonia”, conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata