Milano, 5 lug. (LaPresse) – Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha respinto come “inventante” le rivelazioni del Financial Times secondo cui il presidente cinese Xi Jinping avrebbe messo in guardia personalmente il suo omologo russo Vladimir Putin dal lanciare un attacco nucleare in Ucraina. Lo riporta l’agenzia Tass. Secondo il quotidiano economico, Xi avrebbe portato il suo messaggio di persona a Putin durante la sua visita a Mosca a marzo.

