Varsavia, 5 lug. (LaPresse) – “Capisco perfettamente come ho detto e ribadisco la posizione polacca in tema di Patto di migrazione e asilo. Capisco la difficoltà ad accettare meccanismi di ricollocamento, a maggior ragione per nazioni che più di tutte si stanno caricando il peso dei profughi ucraini senza veder adeguatamente riconosciuto dall’Europa il loro sacrificio”. Così la premier Giorgia Meloni al termine dell’incontro a Varsavia con il presidente del Consiglio della Repubblica di Polonia, Mateusz Morawiecki. “Ringrazio il popolo polacco per quello che fanno per l’Ucraina perché lo fanno per tutti noi e andrebbe riconosciuto con maggiore forza e concretezza da parte dell’Europa interna”, aggiunge.

