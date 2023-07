Roma, 5 lug. (LaPresse) – “L’azione delle Banche centrali per contrastare l’inflazione” ha portato all’adozione di “politiche restrittive che cominciano a rallentare la domanda globale. Tale azione è comprensibile ma parimenti comprensibile è la preoccupazione per gli effetti recessivi per le maggiori economie europee, ancora sotto stress a causa della pandemia e del conflitto russo-ucraino”. Lo ha sottolineato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento all’assemblea annuale di Abi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata