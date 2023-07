Roma, 5 lug. (LaPresse) – “Ho preferito non fare pesare sul governo una campagna di vero e proprio odio nei miei confronti”. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo in aula al Senato per l’informativa sulle notizie di stampa riguardanti le vicende delle sue società Visibilia e Ki Group.

