Roma, 5 lug. (LaPresse) – “Per noi vale sempre la presunzione d’innocenza” ma “qui oggi una grave questione di opportunità. Può un ministro avere un debito di 2,7 milioni nei confronti dello Stato? Può il governo avere al suo interno un ministro che non ha pagato i suoi dipendenti? Può un ministro che ha giurato di osservare disciplina e onore rimanere al suo posto? Secondo noi non può rimanere al suo posto”. Così il senatore del Pd, Antonio Misiani, intervenendo in aula dopo l’informativa della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, sulle notizie di stampa riguardanti le vicende delle sue società Visibilia e Ki Group. Dopo aver citato le parole di Santanchè e la sua richiesta di dimissioni nel caso che riuguardava la ministra Josefa Idem, Misiani ha aggiunto: “Ministra Santanchè, oggi in quest’aula le chiediamo di essere coerente e di rassegnare le dimissioni per il bene del governo e delle istituzioni”.

