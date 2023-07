Roma, 5 lug. (LaPresse) – “Non ci siamo spaccati ma Paita ha detto a Calenda: se vuoi fare il giustizialista fallo pure. Ma non lo farai a nome del gruppo. Se vuoi parli in dissenso a fine seduta. Noi saremo garantisti con FdI come FdI non lo è stata con noi”. Così fonti di Italia viva replicano al leader di Azione Carlo Calenda in merito alla posizione da assumere dopo l’informativa della ministra Daniela Santanchè nell’aula del Senato.

