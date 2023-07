Roma, 5 lug. (LaPresse) – “Questo è uno dei punti fondamentali di quella che noi definiamo responsabilità politica: oggi la ministra Santanchè in Parlamento si scherma dietro un ruolo assolutamente marginale sul piano formale nella società Ki Group, però abbiamo sentito i dipendenti che hanno dichiarato che invece lei aveva ruoli operativi e partecipava periodicamente a riunione dando indicazioni e istruzioni e a loro appariva come la titolare della società. Stando a quello che hanno riferito i dipendenti, Santanchè avrebbe mentito al Parlamento. Questo sarebbe molto grave e sarebbe un ulteriore motivo che giustifica la richiesta di dimissioni”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, a margine del conferenza stampa al Senato dopo l’informativa in aula della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, sulle notizie di stampa riguardanti le vicende delle sue società Visibilia e Ki Group. Alla conferenza sono intervenuti anche alcuni ex dipendenti delle società della ministra.

