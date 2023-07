Milano, 5 lug. (LaPresse) – Lunedì 3 giugno è stato il giorno più caldo mai registrato al mondo. La temperatura media mondiale ha superato i 17 gradi per la prima volta da quando è iniziato il monitoraggio, nel 1976. Lo rilevano i Centri nazionali statunitensi per la previsione ambientale, come riporta la Bbc. Il precedente record di 16,92°C era stato raggiunto nell’agosto del 2016. Gli esperti ritengono inoltre che sia la temperatura più alta da quando sono iniziate le registrazioni strumentali, diffuse verso la fine del XIX secolo. Il caldo record è dovuto, secondo i ricercatori, a una combinazione dell’evento meteorologico El Niño e alle continue emissioni di anidride carbonica.

