Madrid (Spagna), 5 lug. (LaPresse) – “Niente finisce, anzi. Tutto continua. Presenteremo ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea, e difenderemo fino in fondo i nostri diritti fondamentali, che sono anche i diritti fondamentali dei catalani e degli europei. Con lo stesso spirito del primo giorno, lavorando per conquistare la libertà”. Lo ha scritto su Twitter l’ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont dopo che il tribunale dell’Ue, in primo grado, ha confermato la revoca dell’immunità parlamentare all’indipendentista. “Oggi il dissenso politico è maggiormente minacciato in Europa”, ha affermato Puigdemont.

