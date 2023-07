Roma, 4 lug. (LaPresse) – Un vagone di un trenino turistico si è rovesciato nella tarda serata di lunedì ad Eraclea in provincia di Venezia. Ci sarebbero una decina di feriti ma, secondo quanto si apprende, nessuno di loro si trova in condizioni preoccupanti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di definizione. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e alcune ambulanze. Sul trenino erano presenti anche dei bambini con i genitori.

