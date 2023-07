Ventotene (Latina), 4 lug. (LaPresse) – “Stiamo vedendo vacillare e crollare l’internazionale dei nazinalosti che Giorgia Meloni continua a perseguire con gli amici sbagliati . A loro non servono le soluzioni, hanno qualcoasa di meglio: un nemico al giorno che aiano i migranti o la comunità Lgbtq+. Meloni ha fallito la mediazione con Polilonia a Ungheria sull’accoglienza, fanno il loro interesse nazionale a danno dell’Italia. È qui il paradosso dei nazionalisti, siamo qui per svelare le loro bugie”. Così la segretaria Pd, Elly Schlein, in un punto stampa a Ventotene.

