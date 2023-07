Ventotene (Latina), 4 lug. (LaPresse) – “Ieri abbiamo visto le tensioni che fanno vedere l’insussistenza del disegno di una maggioranza di destra-destra. Abbiamo visto le polemiche tra Tajani e Salvini su Le Pen e il fallimento della mediazione di Meloni con i suoi amici polacchi e ungheresi sull’accoglienza. Non è una sorpresa. Noi c’eravamo già prima, quando la destra nemmeno si presentava ai tavoli. Se tutti pensano al proprio interesse nazionale non si salva nessuno”. Così la segretaria Pd, Elly Schlein, in un punto stampa a Ventotene.

