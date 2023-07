Ventotene (Latina), 4 lug. (LaPresse) – “Per me era importante venire qui per continuare a nutrire un impegno verso un sogno, abbiamo ancora bisogno di questo sogno federalista che ha costretto qui alcuni confinati che hanno scelto di rispondere all’odio e alle divisioni non con altro odio e altre divisioni, ma con l’utopia di vedere Stati che si sono sempre fatti la guerra mettere insieme competenze e risorse per le grandi sfide del futuro. Questo è il manifesto per un’Europa libera e unita, questo è il manifesto di Ventotene e oggi ci sono altre ragioni per continuare a credere in quel sogno per un’Europa più politica”. Così la segretaria Pd, Elly Schlein, in un punto stampa a Ventotene.

