Milano, 4 lug. (LaPresse) – Almeno 6 persone sono rimaste ferite in uno speronamento tra auto e una sparatoria in Pinkhas Rosen Street a Tel Aviv. Lo riportano i media israeliani. Una donna di 46 anni è in gravi condizioni. L’aggressore, alla guida dell’auto che ha causato lo speronamento, è stato ucciso da un civile armato. I filmati condivisi sui social media hanno mostrato l’aggressore morto sul posto. La polizia israeliana ha fatto sapere che si tratta di un attacco terroristico.

