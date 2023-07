Milano, 4 lug. (LaPresse) – Sette persone sono rimaste ferite nell’attacco a Tel Aviv, di cui 3 sono in condizioni gravi. É quanto afferma la polizia come riporta The Times of Israel. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe prima investito con un camioncino alcune persone sul marciapiede in Pinchas Rosen Street, poi sarebbe sceso dal mezzo e avrebbe accoltellato altri passanti. Una delle vittime è stata ferita al collo. L’aggressore è stato ucciso da un civile armato che gli ha sparato.

