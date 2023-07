Reggio Emilia, 4 lug. (LaPresse) – La corte del Pakistan ha dato il suo parere favorevole all’estradizione di Shabbar Abbas, il padre di Saman, sparita a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, nell’estate del 2021, e i cui resti sono stati ritrovati nell’autunno scorso in un casolare vicino casa sua. La notizia, anticipata da ‘Chi l’ha visto?’, è stata confermata a LaPresse da Simone Servillo, legale dell’uomo, attualmente detenuto in Pakistan, che lo rappresenta in Italia, e dall’avvocato Riziero Angeletti, legale dell’Ucoii, l’Unione delle Comunità Islamiche in Italia, che è parte civile nel procedimento italiano per la morte della giovane.

