Roma, 4 lug. (LaPresse) – “L’aggiornamento complessivo per l’utente tipo, per i consumi del mese di giugno rispetto al mese precedente – viene spiegato dall’Arera – è determinato interamente dal calo della spesa per la materia gas naturale, -1,1%. Rimangono invariati gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata