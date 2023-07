Madrid (Spagna), 3 lug. (LaPresse) – “Serve un’Unione europea più federale”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen tenuta in occasione della visita del collegio dei commissari a Madrid per l’inizio della presidenza di turno spagnola dell’Ue. La questione dell’ampliamento dell’Ue “è sul tavolo” e ci dovrà essere un “dibattito sulle riforme istituzionali, le risorse e altro, ma la questione più importante a cui dobbiamo rispondere è come vediamo l’Ue nei prossimi anni, quali sono gli obiettivi e quale deve essere la sua natura strategica, io credo che bisognerà avanzare verso un’Ue federalizzata, dobbiamo condividere più politiche e più sovranità, dobbiamo dare una risposta europea alle sfide comuni”, ha spiegato Sanchez, rispondendo a una domanda sull’allargamento dell’Ue a Ucraina e Balcani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata