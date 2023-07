Madrid (Spagna), 3 lug. (LaPresse) – L’Ue e l’Ucraina rimarranno “insieme fino alla vittoria finale”, “è il messaggio che ho trasmesso anche a Zelensky”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen tenuta in occasione della visita del collegio dei commissari a Madrid per l’inizio della presidenza di turno spagnola dell’Ue. “Non retrocederemo neanche un passo”, ha assicurato il leader e “accompagneremo l’Ucraina nel cammino dell’adesione all’Ue”. Sanchez ha poi lamentato la morte della scrittrice ucraina Victoria Amelina.

